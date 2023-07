Calciomercato, colpo di scena sul futuro del portiere Karius

CalcioWeb

Colpo di scena sul futuro del portiere Loris Karius, portiere tedesco e compagno della giornalista italiana Diletta Leotta, incinta del primo figlio. Il desiderio dell’estremo difensore ex Liverpool era quello di trasferirsi in Serie A anche per avvicinarsi alla compagna ma le ultime trattative non hanno portato alla fumata bianca.

Karis ha rinnovato per un’altra stagione con il Newcastle: “siamo lieti di annunciare che Loris Karius e Paul Dummett hanno deciso di estendere i loro contratti fino al 2024”, sfuma così la possibilità del ritorno in Italia del tedesco.

Karius è un portiere tedesco, classe 1993. La prima parte della carriera è stata positiva, poi il periodo negativo e le stagioni deludenti. Nel complesso è un portiere reattivo tra i pali, il suo punto debole sembra quello dell’attenzione. E’ cresciuto nelle giovanili del Mainz, poi l’esordio in prima squadra. Nel 2016 arriva la svolta della carriera, la chiamata del Liverpool.

La finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid ha condizionato per sempre la sua carriera, è stato autore di due gravissimi errori. Non è riuscito più a tornare protagonista, le esperienze in prestito con Besiktas e Union Berlino sono state altalenanti. Adesso il rinnovo al Newcastle.