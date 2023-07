Empoli scatenato! Colpo dal Milan, 2 per la porta: nuova squadra su Parisi?

CalcioWeb

Giornata importante per le trattative di mercato che riguardano l’Empoli. Il club toscano è uno dei più attivi in questi primi giorni di luglio forte della cessione di Vicario al Tottenham che ha fruttato un budget di grande livello da reinvestire in entrata su talenti già pronti ma con un certo grado di futuribilità.

Due portieri

Abbiamo parlato di Vicario, quindi vediamo subito due profili per sostituire il giovane talento volato in Premier League. Il primo è Elia Caprile, giovane portiere che ha fatto benissimo al Bari nella passata stagione. Operazione possibile in sinergia con il Napoli. Il secondo profilo è quello di Alessio Cragno in uscita dal Monza dopo una stagione al di sotto delle aspettative: il costo si aggira sui 3 milioni.

Il primo colpo

In attesa di capire la situazione fra i pali, l’Empoli ha definito un arrivo importante in attacco. È fatta con il Milan per l’arrivo di Daniel Maldini in prestito con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto da parte dei rossoneri.

In zona offensiva da monitorare anche la situazione di Cancellieri che nella Lazio ha trovato poco spazio e potrebbe rilanciarsi in Toscana.

Nuova squadra su Parisi?

Non solo acquisti, una novità importante anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Sono tanti i gioielli dell’Empoli che fanno gola alle squadre di Serie A. Uno di questi è Parisi, accostato in passato al Milan come vice Theo Hernandez e sul quale è forte l’interesse della Juventus.

La squadra che però, nelle ultime ore, ha fatto un importante scatto in avanti è la Fiorentina. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 15-20 milioni, ma è possibile l’inserimento di contropartite che possano abbassare la valutazione.