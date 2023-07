Calciomercato estero: due colpi del Psg e la nuova squadra di Arda Guler

CalcioWeb

Anche il calciomercato estero entra nel vivo. Il suo nome era sul taccuino delle squadre in Serie A, soprattutto del Milan, ma la potenza economica e il fascino del Real Madrid hanno fatto la differenza. Il 18enne Arda Guler, trequartista del Fenerbahce, è un calciatore dei Blancos. Per questa trattativa il Fenerbahce incasserà 20 milioni di euro (la clausola era di 17,5) più dieci di bonus, e manterrà una percentuale del 20% su una futura rivendita.

Secondo i media spagnoli, la famiglia di Guler riceverà una commissione di 20 milioni di euro. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2029.

Doppio innesto del Psg

Dopo l’ufficialità di Luis Enrique come allenatore, il Psg piazza due colpi in entrata. Milan Skriniar è ufficialmente un nuovo calciatore del club francese. La conferma è arrivata direttamente dal club con un post sui social.

In attacco arriva l’ex Real Madrid Asensio. “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Marco Asensio. L’attaccante spagnolo si unisce al club parigino con un contratto triennale fino a giugno 2026″.

Le prime parole del calciatore: “è un privilegio far parte di questo grande club. Non vedo l’ora di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra e lavorare con loro per raggiungere alcuni grandi obiettivi”.