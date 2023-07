Calciomercato, il figlio di Hagi in Serie A e le nuove squadre di Vazquez e Orsolini

CalcioWeb

Continuano le trattative sul fronte calciomercato in Serie A, anche nel weekend. Le operazioni entrano sempre più nel vivo ed è in arrivo una svolta per le zone alte della classifica con tante squadre scatenate sul mercato ed in grado di accorciare dal Napoli campione d’Italia in carica: dal Milan all’Inter, dalla Juventus alla Roma.

Il punto interrogativo più grande riguarda proprio il Napoli, l’unica squadra tra le big ad aver cambiato allenatore. Il presidente De Laurentiis ha deciso di affidarsi a Rudi Garcia e la scelta dovrà essere valutata entro i prossimi mesi. Conferme per Juventus, Inter, Milan e Lazio con Allegri, Inzaghi, Pioli e Sarri.

Le trattative di calciomercato

VAZQUEZ – L’ultima stagione in Serie B con il Parma si è conclusa con la delusione della mancata promozione in Serie A. Il calciatore ha annunciato l’addio al club con una lunga lettera sui social ed è in trattativa con un’altra squadra del torneo cadetto, la Cremonese reduce dalla retrocessione con Ballardini in panchina.

HAGI – Un figlio d’arte in Serie A. Ianis Hagi è il grande obiettivo del Lecce. È il figlio dell’ex calciatore Gheorghe Hagi, suo allenatore in entrambe le esperienze al Viitorul Costanza. Il 24enne è di proprietà dei Rangers ed è un traquartista con possibilità di giocare in posizione esterna. La trattativa con il Lecce è in fase avanzata.

ARDEMAGNI – L’attaccante ex Atalanta e Modena è pronto per una nuova avventura. Il Chieti, squadra del campionato di Serie D, è in contatto con il calciatore per chiudere il grandissimo colpo in attacco.

ORSOLINI – Riccardo Orsolini è il pezzo pregiato del calciomercato del Bologna. L’ultima stagione è stata di ottimo livello e le big si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Nelle ultime ore si è registrato lo scatto della Lazio, dopo le difficoltà a chiudere la trattativa con Berardi del Sassuolo.