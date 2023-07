Calciomercato Fiorentina, il terzo innesto per Italiano sposta gli equilibri

CalcioWeb

La Fiorentina fa sul serio sul fronte calciomercato con il chiaro obiettivo di costruire una squadra forte per l’allenatore Vincenzo Italiano. Dopo gli arrivi di Sabiri e Parisi, il club viola ha definito un altro importante affare per il centrocampo. E’ fatta per l’arrivo di Arthur dalla Juventus.

Il calciatore brasiliano ha rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 2026 ed è passato alla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto sui 20 milioni di euro.

Si tratta di un investimento importante del club viola, alla ricerca di calciatori di un certo spessore. Arthur è un giocatore di prima fascia, reduce da stagioni altalenanti ma considerato al livello dei più forti. La Juventus pagherà anche il 60% dell’ingaggio.

Arthur Ramos de Oliveira Melo, noto semplicemente come Arthur è un calciatore brasiliano classe 1996. E’ un centrocampista centrale dotato di cambio di passo e con capacità di inserimento. Si tratta di un centrocampista con buona qualità e visione di gioco. La prima esperienza della carriera è stata al Gremio, poi il passaggio al Barcellona. Nel 2020 è stato definito lo scambio con Pjanic, ma l’esperienza alla Juventus è stata dai due volti. Adesso un’altra importante avventura per dimostrare tutto il valore.