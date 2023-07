Calciomercato Genoa, sulle orme di Milito: un bomber dall’Argentina per il Grifone

CalcioWeb

Dalla retrocessione in Serie B al meritato ritorno in Serie A, il Genoa torna nella massima serie italiana a un anno esatto di distanza. Un ritorno da festeggiare, dopo le difficoltà del passato, con un regalo da fare ai propri tifosi.

In questi casi, visto il periodo estivo, quale regalo migliore di un bel colpo di mercato che fa sognare la tifoseria in vista dell’inizio di stagione? E si sa, quando si parla di sogni di mercato, l’attaccante è il ruolo che stuzzica più fantasie fra i supporter.

Retegui in pole

Il grande nome accostato nelle ultime ore al Genoa è quello di Mateo Retegui, bomber italo-argentino in forza al Boca Juniors. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Nel giro della Nazionale Italiana, con la quale si è già sbloccato, Retegui è stato accostato a diverse squadre della Serie A nei mei scorsi, pur senza registrare un deciso interessamento di nessuna.

Il Genoa fiuta il colpo augurandosi che possa ripercorrere le orme di un altro grande attaccante argentino passato sotto la Lanterna come Diego Milito, anche lui nativo della provincia di Buenos Aires come Retegui, l’uno di Barlan e l’altro di San Fernando, distanti appena 1 ora di macchina.

L’alternativa dal Milan

Il costo del cartellino di Retegui è importante. Per questo motivo il Genoa sta cercando di sondare anche un’altra pista, low cost e con una formula differente come quella del prestito. Il ‘Grifone’ ha mostrato interesse per Colombo, giovane bomber di proprietà del Milan che vorrebbe ripetere la stessa operazione fatta l’anno scorso con il Lecce, un prestito che permetta al ragazzo di giocare e crescere. Per il Genoa sarebbe un back up interessante di Gudmundsson, magari da provare anche a riscattare in futuro.