Calciomercato, il Milan bussa in casa Juventus: pista a sorpresa per Pioli

Ancora soprese sul calciomercato del Milan. La dirigenza è sempre più attiva dopo la cessione di Tonali al Newcastle e sono in arrivo altri innesti per l’allenatore Stefano Pioli. Il primo colpo per il centrocampo è stato l’arrivo di Loftus-Cheek dal Chelsea, poi lo svincolato Luka Romero dopo l’esperienza alla Lazio.

In attacco è stata definita un’altra trattativa con il Chelsea per l’arrivo in rossonero dell’attaccante Pulisic, in fase avanzata anche la trattativa con l’Az per il centrocampista Tijjani Reijnders per un totale di circa 25 milioni di euro. L’ultima notizia riguarda invece la possibilità di scambio con il Torino tra Singo e Messias.

Il Milan bussa in casa Juventus

Il Milan continua la ricerca al vice Theo Hernandez e l’ultima pista è a sorpresa. Il club rossonero ha messo nel mirino Andrea Cambiaso della Juventus, reduce dal’esperienza positiva con la maglia del Bologna. Si tratta di un terzino sinistro classe 2000, in grado di giocare anche a destra e in posizione leggermente avanzata.

E’ un calciatore molto attento in fase difensiva e propositivo anche nella metà campo avversaria. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, le prime esperienze sono state in prestito: Albissola, Savona, Alessandria e Empoli. Torna al Genoa da protagonista, poi la stagione del definitivo salto di qualità al Bologna. Adesso il tentativo del Milan, alla ricerca di una soluzione importante sulla sinistra.