Thuram è ufficiale, ma l’Inter non si ferma: 3 nomi per il nuovo attaccante

Primo giorno ufficiale di mercato, l’Inter concretizza il primo colpo. Chiuso già da diversi giorni, dopo il sorpasso fulmineo sul Milan, Marcus Thuram è ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro. L’attaccante francese, svincolatosi dal Borussia Moenchengladbach, ha firmato un contratto da 6.5 milioni a stagione.

Si tratta di un colpo importante: il figlio di Lilian Thuram unisce una grande forza fisica a una buona tecnica di base, può andare in doppia cifra pur non essendo un vero e proprio bomber e consente anche qualche interessante variazione tattica avendo giocato spesso sull’esterno. Il tutto a parametro zero. Ma i movimenti di mercato dell’Inter in zona offensiva non finiscono qui.

Lukaku il preferito

Se Thuram occuperà la casella lasciata vuota da Dzeko, serve rimpiazzare anche quella occupata da Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo il prestito. A riempirla potrebbe essere proprio… Lukaku. Non è un mistero, infatti, che l’Inter voglia far di tutto per riportare ‘Big Rom’ a Milano.

I nerazzurri hanno il sì del calciatore che ha rifiutato ogni altra proposta (anche più ricca, come quella araba) annunciando la volontà di vestire solo la maglia dell’Inter. Il Chelsea chiede circa 40 milioni, Marotta lavora per un prestito e/o un pagamento dilazionato.

Le alternative

L’Inter avrà bisogno di cedere alcuni calciatori (Onana e Brozovic su tutti) prima di lanciare l’assalto a Lukaku. Se non dovesse concretizzarsi il ritorno del belga però, si valutano le alternative. Il nome più interessante è quello di Folarin Balogun, attaccante dell’Arsenal che tanto bene ha fatto al Rennes nella passata stagione. Il costo è di circa 30-40 milioni. Low cost la pista che porta a Dodi Lukebakio, attaccante belga dell’Herta Berlino che per caratteristiche somiglia molto a Thuram.