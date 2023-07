Calciomercato Inter, giallo nell’affare Lukaku: c’è l’accordo ma… “è scomparso”

CalcioWeb

La trattativa per riportare Lukaku all’Inter per la terza volta si tinge di giallo. Dopo settimane di tira e molla, offerte e controfferte, trattative e proposte, Inter e Chelsea avrebbero finalmente trovato l’accordo. I nerazzurri offrirebbero circa 35 milioni non appena formalizzeranno la cessione di Onana per una cinquantina di milioni al Manchester United.

Tutti d’accordo? Quasi. I due club hanno trovato l’accordo, ma manca il sì del calciatore. Un dettaglio clamoroso visto che Lukaku ha sempre dichiarato il proprio amore per l’Inter e la ferma volontà di tornare in nerazzurro.

Non si trova l’avvocato

In realtà manca l’ok dell’avvocato Sebastien Ledure, l’uomo che cura gli interessi di Romelu Lukaku nella trattativa. Nè Chelsea e nè l’Inter riuscirebbero a mettersi in contatto con il legale. Uno scenario sinistro, come sottolinea “La Gazzetta dello Sport” che spiega come oltre ad aver rotto “l’alleanza con club nerazzurro, ha separato il suo destino anche da Roc Nation, l’agenzia americana che gestisce lo stesso attaccante“.

Secondo la ‘Rosea’ sarebbe stato proprio Ledure, nelle scorse settimane, a offrire il calciatore a Milan e Juventus. Nei giorni scorsi il forte interessamento dall’Arabia Saudita potrebbe trovare dunque terreno fertile in questo scenario. L’Inter rischia di venire tagliata fuori proprio a un passo dalla conclusione dell’affare?