Calciomercato Inter, Lukaku rompe il silenzio: il messaggio spiazza tutti

CalcioWeb

Sembrava quasi finita la telenovela estiva su Romelu Lukaku, ma probabilmente è appena iniziata. Gli ultimi sviluppi della vicenda sono degni di un colpo di scena da serie tv. L’accordo fra Inter e Chelsea era stato, faticosamente, raggiunto: 35 milioni +5 di bonus da versare appena sarebbe stata ultimata la cessione di Onana al Manchester United.

Poi la svolta. Manca il sì di Lukaku (sembrava una formalità), non risponde, l’avvocato Ledure che ne gestisce gli interessi nella trattativa non si trova. Spunta l’offerta della Juventus, 37.5+2.5, stessa cifra complessiva dell’Inter ma che sta volta potrebbe portare con sè anche il sì del calciatore. Un turning point pazzesco, Inter scottata e indispettita. Questa volta la telefonata trova risposta, volano gli stracci e i nerazzurri si chiamano fuori.

Lukaku rompe il silenzio

Nella serata odierna Lukaku ha preso, per la prima volta, posizione su una vicenda che fin qui, almeno in prima persona, lo aveva visto poco più che spettatore. Il belga ha deciso, infatti, di presentarsi al raduno del Chelsea il prossimo lunedì. La comunicazione è stata fatta pervenire direttamente alla società e al tecnico Pochettino. Lukaku non partirà per la tournèe estiva negli USA in attesa di una nuova sistemazione, ma si allenerà con Aubameyang e Ziyech, altri due calciatori con la valigia in mano.

Situazione particolare quella del belga che risulta essere un esubero per il Chelsea che attende solo di venderlo, ma che se lo ritroverà al raduno di Cobham. Verso l’Inter nemmeno una menzione. Chissà che a trarne vantaggio sia la Juventus in qualità di terza incomoda.