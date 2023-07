Calciomercato Inter, novità importante per Lukaku: il Chelsea vacilla

CalcioWeb

Il possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, per la terza volta in carriera, è la telenovela del mercato estivo dei nerazzurri. Niente prestiti questa volta, o quantomeno, niente formule che non prevedano la certezza della cessione. Se prestito sarà, dovrà esserci un obbligo dunque.

E questa volta il Chelsea non vuole sentire ragioni. I ‘Blues’ vogliono una cifra vicina ai 40 milioni, tanti per le casse dell’Inter che dopo aver ceduto Brozovic per andare su Frattesi, attende un’altra cessione pesante, quella di Onana, per gli ultimi affondi decisivi sul mercato.

Proposta al rialzo

Nella giornata odierna è arrivata un’importante novità riguardante la trattativa tra Inter e Chelsea per Lukaku. Secondo quanto annunciato dall’insider di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, i nerazzurri hanno presentato una proposta al rialzo ai londinesi da circa 30 milioni di euro più bonus. Una cifra che si avvicina alle richieste del Chelsea riducendo la forbice domanda-offerta in maniera importante. Che sia la volta buona per chiudere?

Le parole di Inzaghi

In conferenza stampa Simone Inzaghi si è espresso così sul ritorno di Romelu Lukaku: “stiamo lavorando, è normale che sia un mercato difficile. Tutti conosciamo Frattesi, Thuram e lo stesso Bisseck. Lukaku è un calciatore di un’altra squadra ma sappiamo cosa rappresenta: ho lottato tanto per riportarlo qui e vorremmo farlo anche quest’anno“.