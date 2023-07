Inter, rivoluzione in porta: 3 nomi in arrivo, così cambia tutto!

CalcioWeb

Dopo aver definito la cessione di Brozovic e l’arrivo di Frattesi, il calciomercato dell’Inter inizia a prendere forma. Come abbiamo scritto spesso in passato su Calcioweb, il mercato dei nerazzurri dovrà passare necessariamente da qualche cessione importante. E se da Brozovic l’Inter ha guadagnato qualcosina in meno di quanto si aspettasse, per Onana accetta solo offerte pesanti.

Il Manchester United sembra aver dato il benservito a De Gea e ha messo proprio il portiere del Camerun in cima alla lista dei desideri. L’offerta è di 50 milioni, l’Inter ne chiede 60: un rialzo, anche minimo ma in grado di ridurre la forbice, potrebbe portare alla chiusura.

Sarà rivoluzione?

L’Inter sta già vagliando la lista dei possibili sostituti. Il plurale non è un caso poichè, secondo quanto riportato dall’insider di mercato Gianluca Di Marzio, potrebbero arrivare addirittura tre nuovi portieri che rivoluzionerebbero la situazione fra i pali in casa Inter. Oltre a Cordaz già ceduto e Onana sul mercato, potrebbe salutare anche Samir Handanovic per limiti di età.

La strategia alla base è quella di incassare tanto, spendere il giusto e poi investire il resto su altri obiettivi (come Lukaku). L’Inter avrebbe individuato in Anatolij Trubin il portiere del futuro. Il giovane talento ucraino dello Shakthar Donetsk costa tra i 10 e i 15 milioni visto l’ultimo anno di contratto con il club ucraino.

Insieme a lui una scelta di esperienza che permetta a Trubin un graduale inserimento in un campionato diverso e in uno stadio come San Siro che raramente perdona gli errori. Occhi puntati su Yann Sommer, portiere del Bayern Monaco e della nazionale svizzera. A 35 anni da compiere l’estremo difensore elvetico è un profilo esperto e affidabile, utile per 1-2 stagioni, prima dell’avvicendamento con Trubin. Il costo è di 5 milioni.

Per lo spot di terzo portiere, infine, possibile il ritorno di Raffaele Di Gennaro dal Gubbio. Cresciuto nel vivaio dell’Inter, il portiere classe ’93 sarebbe utile per i discorsi relativi alle liste.