Calciomercato Inter, rebus portiere: Trubin fermo, spunta un nome dalla B

Sostituire un portiere è più facile che sostituire un attaccante. Un adagio che nel calcio moderno non sembra più così veritiero. Chiedere all’Inter che dopo aver ceduto Onana, Handanovic e Cordaz, si ritrova a dover cambiare l’intero pacchetto portieri con una situazione piuttosto ingarbugliata. Il terzo slot è l’unico sicuro, il ritorno di Raffaele Di Gennaro (ex primavera) è stato una formalità.

Sommer e Trubin

L’interesse del Bayern Monaco per David Raya del Brentford potrebbe essere il definitivo lasciapassare per sbloccare l’affare Sommer. Sullo svizzero circola ottimismo, resta l’obiettivo primario. Diversa la situazione legata ad Anatoliy Trubin. Il portiere ha mostrato interesse, lo Shakthar non vuole un centesimo in meno dei 30 milioni richiesti. Una cifra pesante per un portiere giovane che arriverebbe per fare il secondo e crescere in ottica futura. Un flop sarebbe deleterio per le casse dei nerazzurri.

L’alternativa dalla Serie B

Sommer arriverebbe, in ogni caso, per fare solo e soltanto il titolare. Dunque il vero problema dell’Inter riguarda il secondo portiere. Se Trubin non dovesse sbloccarsi, i nerazzurri dovranno cambiare obiettivo e non è detto che ricerchino un secondo profilo da far crescere alle spalle dell’esperto svizzero per poi consegnarli le chiavi della porta una volta maturato.

In quest’ottica, nelle ultime ore, ha preso piede la pista che porta a Emil Audero della Sampdoria. L’estremo difensore classe 97 arriverebbe con i gradi di secondo portiere/portiere di coppa, un po’ come Perin fa nella Juventus. Difficile che Audero possa ambire a una titolarità futura, stile Trubin, si tratterebbe di una soluzione temporanea e low cost, così come l’operazione. Il punto, del resto, è proprio questo.

L’Inter non vorrebbe spendere troppo per il pacchetto portieri. Audero ha dei costi fuori scala per la Serie B e accetterebbe di buon grado una chiamata dalla serie superiore. Possibile anche la via del prestito con diritto (preferenza Inter) o obbligo (preferenza Sampdoria) per un totale di 6-8 milioni complessivi.