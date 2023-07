Calciomercato Inter, spunta un nome a sorpresa per la difesa

CalcioWeb

E’ una fase caldissima sul calciomercato dell’Inter. Continuano le mosse del club con il chiaro obiettivo di migliorare la squadra e confermare il percorso in Champions League della scorsa stagione. La squadra a disposizione di Simone Inzaghi è destinata a cambiare forma e nella prima parte di mercato si sono già registrati gli addii pesanti di Skriniar, Brozovic, Dzeko e Lukaku.

In entrata sono arrivati Bisseck, Cuadrado, Frattesi e Thuram. L’Inter è alla ricerca di un altro difensore e nelle ultime ore è spuntato un nome a sorpresa: Rafael Toloi dell’Atalanta.

La trattativa per il passaggio a Milano di Demiral si è rallentata negli ultimi giorni e l’Inter ha deciso di fiondarsi sul brasiliano naturalizzato italiano.

Il classe 1990 rappresenta una sicurezza per la difesa a 3 e lnzaghi ha chiesto l’arrivo di calciatori già pronti per il campionato di Serie A. Il difensore dell’Atalanta è stato protagonista delle ultime stagioni con Gasperini in panchina e si è dimostrato affidabile dal punto di vista fisico e tecnico. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Goiás, San Paolo e Roma, adesso potrebbe vestirsi ancora di nerazzurro.