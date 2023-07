Calciomercato Juventus, tris Giuntoli: un brasiliano, un greco e uno spagnolo

CalcioWeb

Cristiano Giuntoli è pronto a spostare gli equilibri sul fronte calciomercato. La Juventus è chiamata a riscattare l’ultima deludente stagione e il dirigente ex Napoli è l’uomo giusto per riportare in alto il club bianconero. Gli ultimi scandali sono ormai alle spalle ed è arrivato il momento di ricostruire e muoversi da grande squadra.

La decisione è stata quella di confermare Massimiliano Allegri in panchina, il livornese non potrà permettersi un altro passo falso. Il nuovo dirigente bianconero è scatenato sul mercato in entrata e uscita e la lista regala anche nomi a sorpresa. L’obiettivo di Giuntoli è quello di individuare i nuovi Kim e Kvara con l’intenzione di realizzare plusvalenze.

Il greco

Il nome nuovo è quello di Konstantinos Mavropanos, calciatore greco dello Stoccarda. Si tratta di un difensore centrale classe 1997 in grado di giocare sia a destra che a sinistra. E’ un calciatore molto forte fisicamente, abile nell’uno contro uno e nel gioco aereo. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di PAS Giannina, Arsenal, Norimberga e adesso Stoccarda.

Il brasiliano

Per l’attacco occhi puntati su Luiz Henrique, calciatore brasiliano del Betis. E’ un’ala destra molto veloce in grado di saltare l’uomo con facilità. Classe 2001 nel mirino delle big europee, la Juventus ha anticipato tutti e sono in corso valutazioni. La prima esperienza è stata con la maglia della Fluminense, poi il passaggio al Betis. La valutazione è di 20 milioni di euro.

Lo spagnolo

Un altro calciatore del Betis nella lista di Giuntoli. Si tratta di Rodri Sanchez, spagnolo del 2000. E’ trequartista, in grado di giocare anche in posizione esterna e da seconda punta. E’ un calciatore con una buona visione di gioco e con un ottimo tiro dalla distanza. Cresciuto nelle giovanili di Real, Atletico Madrid, Espanyol, Barcellona e Deportivo La Coruña, la prima vera esperienza è stata proprio con la maglia del Betis.