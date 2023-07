Calciomercato Juventus, le manovre a centrocampo: due grandi nomi per Allegri

CalcioWeb

Il calciomercato estivo continua a regalare sorprese e le ultime ore sono state importantissime per la Juventus. E’ sfumato il primo grande obiettivo per il centrocampo: Milinkovic-Savic. Il serbo è ai dettagli per il trasferimento in Arabia Saudita, all’Al Hilal: 40 milioni di euro alla Lazio e circa 25 al calciatore per tre anni.

La seconda notizia riguarda la probabile cessione di Paul Pogba. L’offerta dell’Al Ahli è ancora più importante: 100 milioni totali al calciatore mentre la richiesta dei bianconeri è di 10 milioni di euro in forma di indennizzo. Tutto è nelle mani del calciatore e una decisione definitiva è prevista entro i prossimi 10 giorni.

Le manovre della Juventus a centrocampo

La Juventus è pronta ad attuare una vera e propria rivoluzione a centrocampo. Con la valigia in mano anche McKennie, Zakaria e Arthur, rientrati dai prestiti ma che non rientrano più nei piani del club bianconero.

L’ultimo incontro con Massimiliano Allegri è stato utile per studiare le strategie e la decisione è stata quella di chiudere l’arrivo almeno di due calciatori un grado di fare la differenza. La prima scelta del tecnico livornese per il centrocampo è Franck Kessié, calciatore ivoriano del Barcellona con un passato al Milan e all’Atalanta.

Poi l’arrivo di un calciatore con qualità offensive, in grado di giocare anche da trequartista. In cima alla lista l’olandese Teun Koopmeiners dell’Atalanta. L’ex Az è in grado di garantire importanti soluzioni anche dal punto di vista realizzativo e la valutazione dei nerazzurri è di 40 milioni di euro. L’alternativa è l’ex Udinese, attualmente all’Atletico Madrid, Rodrigo de Paul.