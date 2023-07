Calciomercato Juventus, un big rischia di partire: che favore all’Inter!

CalcioWeb

Cristiano Giuntoli è tornato in anticipo dagli USA rispetto alla fine della tournèe americana della Juventus. C’è una trattativa importante da chiudere in casa bianconera? Probabile. Secondo “La Repubblica” si tratterebbe di una possibile cessione di un big finito nel mirino di una grande squadra europea.

Il calciatore in questione è Wojciech Szczesny, portiere esperto e affidabile, nonchè uno dei senatori dello spogliatoio bianconero. L’estremo difensore polacco ha attirato l’interesse del Bayern Monaco che avrebbe messo nel mirino il portiere bianconero per tutelarsi rispetto alle noie fisiche di Manuel Neuer. L’affare potrebbe concretizzarsi sulla base di 15 milioni, cifra utile per sbloccare il mercato dei bianconeri che fin qui appare piuttosto frenato.

L’Inter spinge per la chiusura

L’Inter osserva con attenzione. I nerazzurri sono alla disperata ricerca di un portiere e hanno in Yann Sommer, secondo portiere del Bayern Monaco, il primo nome sul taccuino. Il trasferimento di Szczesny in Baviera renderebbe il Bayern più propenso a lasciare andare Sommer: la prima tessera di un effetto domino dal quale anche l’Inter potrebbe trarre un importante beneficio.