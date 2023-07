Calciomercato Lazio, chiuso l’arrivo del nuovo attaccante

CalcioWeb

Adesso è la Lazio una delle squadre più attive sul fronte calciomercato. E’ in corso una doppia trattativa con la Juventus per il passaggio in biancoceleste dei difensori Leonardo Bonucci e Luca Pellegrini. Un’altra situazione ancora tutta da valutare è quella che riguarda Ciro Immobile.

E’ arrivata un’offerta importantissima dall’Arabia Saudita per l’attaccante biancoceleste di circa 35 milioni per due stagioni. La situazione è ancora in fase di valutazione e la Lazio aspetta una mossa dell’attaccante. La richiesta del club biancoceleste è di circa 25-30 milioni di euro.

Il nuovo attaccante della Lazio

La Lazio ha praticamente chiuso la trattativa per l’arrivo di un nuovo attaccante: Taty Castellanos. La trattativa è stata definita nella notte e l’annuncio è atteso a stretto giro di posta. La cifra è di poco superiore ai 15 milioni di euro.

Taty Castellanos è un attaccante argentino classe 1998. E’ una prima punta classica con possibilità di adattarsi anche in zona esterna. E’ di proprietà dei New York City, ma è reduce dalla buona stagione con la maglia del Girona. Si è dimostrato un calciatore pericoloso anche dal punto di vista realizzativo. La prima esperienza è stata con il Torque, adesso il definitivo salto di qualità alla Lazio.