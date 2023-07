Calciomercato Lazio, Lotito svela tutto: Bonucci, Zielinski, Paredes e Lo Celso

CalcioWeb

La Lazio è una delle squadre più attive sul fronte calciomercato. In uscita si è registrata la pesante cessione di Milinkovic-Savic e sono in corso valutazioni sul futuro di Ciro Immobile. La dirigenza è pronta a scatenarsi in entrata e sono arrivate indicazioni da parte del presidente Claudio Lotito.

“Cuadrado voleva venire da noi, Bonucci uguale. Alla fine Cuadrado è andato all’Inter. Tre giocatori che abbiamo scrutinato poi hanno scelto il Milan (Loftus-Cheek, Reijnders e Okafor, ndr). Immobile invece non è mai stato in vendita”.

Su Zielinski: “ha 29 anni, in scadenza di contratto, quanto lo paghi? Ho offerto 20 più bonus e hanno detto no. Ma ora l’offerta scende, perché se non me lo dai il primo giorno l’offerta scende. Se andassi dietro ai nomi prenderei Lo Celso e Paredes, te li porto qua. Ci sono due giocatori che abbiamo condiviso tutti quanti, ora speriamo di prenderli, parlo sempre di cifre importanti. Prenderemo la mezzala, esterno, vertice basso, terzino sinistro”.