Calciomercato Lazio, il primo regalo di Lotito è una vecchia conoscenza

La Lazio è sempre più ambiziosa e punta ad un’altra stagione di altissimo livello dopo il secondo posto dello scorso campionato. Maurizio Sarri si è confermato un allenatore sempre molto preparato e il presidente Lotito è in contatto per costruire una squadra forte in grado di lottare in campionato e in Europa. In attesa di definire il futuro di Milinkovic-Savic, la Lazio è pronta a piazzare un colpo interessante.

Il club biancoceleste ha raggiunto l’accordo con Milos Kerkez, calciatore ungherese classe 2003 dell’Az. L’intesa con il calciatore è stata perfezionata nella giornata di oggi e anche tra i club la trattativa è in uno stato avanzato per circa 12 milioni di euro.

Si tratta di un terzino sinistro, molto veloce e in grado di portare la superiorità numerica. E’ migliorato tanto anche in fase difensiva e può essere schierato anche in zona leggermente avanzata. E’ una vecchia conoscenza in Italia per aver giocato nelle Giovanili del Milan. Le prime vere esperienze della carriera sono state con Győri ETO e proprio AZ.