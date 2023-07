Calciomercato, Milan show: in chiusura un altro doppio colpo

CalcioWeb

La cessione di Tonali al Newcastle è già un lontato ricordo. Dopo gli innesti di Loftus Cheek e Luka Romero, il Milan è ai dettagli per chiudere un doppio innesto sul fronte calciomercato. E’ fatta per l’arrivo in rossonero di Christian Pulisic, attaccante esterno del Chelsea. Le parti hanno trovato l’accordo per una cifra di circa 20 milioni di euro più bonus. Il club rossonero è già in contatto per programmare le visite mediche e firmare il contratto.

Dopo Loftus Cheek, Pulisic è il secondo affare portato a termine con i Blues. Il Milan non si ferma ed è pronto a definire anche l’arrivo del centrocampista Tijjani Reijnders, mezzala classe 1998 dell’Az Alkmaar.

La trattativa è nella fase conclusiva e la fumata bianca è attesa nei primi giorni della prossima settimana. Potrebbe completare la coppia di centrocampo con Loftus-Cheek, in attesa del recupero di Bennacer.