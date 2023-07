Calciomercato Milan, definito il secondo innesto a centrocampo

CalcioWeb

Il Milan chiude il secondo innesto per il centrocampo. Dopo la partenza di Tonali al Newcastle e l’arrivo di Loftus-Cheek dal Chelsea, la dirigenza rossonera ha definito anche il secondo colpo per la mediana. La squadra di Stefano Pioli inizia a prendere sempre più forma e le mosse in entrata sono interessanti.

In attacco è arrivato Pulisic e l’idea del Milan è quella di individuare una prima punta all’altezza in grado di alternarsi con Giroud. Nel frattempo è stato definito il secondo colpo per il centrocampo. I rossoneri hanno chiuso l’arrivo di Tijjani Reijnders dell’Az per 20 milioni di euro più 5 di bonus. Le visite mediche sono state fissate per l’inizio della prossima settimana.

Chi è Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders è un centrocampista centrale olandese classe 1998. Si tratta di un calciatore con una buona tecnica e fisicità con caratteristiche anche in fase difensiva. Nel corso della carriera si è dimostrato un uomo assist.

Cresciuto nel settore giovanile del PEC Zwolle, l’esordio si è registrato nel 2017. Poi le esperienze con le maglie di Az e il prestito con il Waalwijk. Il lungo corteggiamento del Milan è andato a buon fine e si candida a diventare la spalla di Loftus-Cheek, in attesa del rientro di Bennacer.