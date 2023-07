Milan, pronto il super colpo in attacco: Adli sblocca l’affare

CalcioWeb

Il calciomercato del Milan si muove su diversi fronti con tanti profili attenzionati dai rossoneri pronti a un’estate ricca di nuovi arrivi. Il fronte più caldo è sicuramente quello offensivo con tre posizioni da coprire: la prima punta, il trequartista e l’esterno d’attacco. Le ultime due sono legate dal nodo extracomunitari: dopo Loftus-Cheek il Milan ha un solo slot disponibile.

Kamada è in stand-by, ma potrebbe essere definitivamente accantonato per arrivare a un esterno che è sempre stato in cima alla lista dei desideri di Stefano Pioli.

Samuel Chukwueze

Non è un mistero che il Milan sia fortemente interessato a Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Villarreal dotato di un’incredibile velocità e una buona tecnica di base che permetterebbero ai rossoneri di schierare una coppia di ali (con Leao) senza eguali in Serie A. Gli spagnoli chiedono almeno 30 milioni, il Milan, forte dell’accordo già trovato con il calciatore, non si è spinto fin qui oltre i 20.

Come ridurre la forbice? Con una contropartita: al Villarreal interessa Yacine Adli, calciatore che ha mostrato qualche lampo di talento, ma che nel Milan ha trovato pochissimo spazio. L’eventuale arrivo di Chukwueze non escluderebbe quello di Christian Pulisic che potrebbe essere dirottato nel ruolo di trequartista già ricoperto in carriera.