Calciomercato Napoli, l’erede di Kim: spunta il nuovo Manolas

Il calciomercato del Napoli, così come quello di diverse squadre di Serie A (praticamente tutte le big a parte Milan e Roma), stenta a decollare. Il cambio di allenatore e di direttore sportivo non ha di certo aiutato in questo senso, così come le situazioni legate ad alcuni pezzi pregiati della rosa in bilico fra proposte importanti e voglia di restare. Osimhen potrebbe essere trattenuto, Kim è già partito. Sul centrale coreano si è fiondato il Bayern Monaco che ha pagato la clausola lasciando sul conto del Napoli importante liquidità da investire nuovamente.

Di contro, i partenopei devono chiudere la casella del centrale di difesa da affiancare a Rrhamani in un reparto che alle spalle, con Juan Jesus e Ostigaard, non offre grandi garanzie. Superfluo ricordare come la solidità del pacchetto arretrato di Spalletti sia stato uno degli ingredienti magici dello Scudetto. Diversi i nomi affiancati agli azzurri: Danso è in pole, ma il Lens non scende dalla richiesta di 30 milioni; Kilman potrebbe tornare di moda dopo la novità sugli inglesi diventati comunitari. Nelle ultime ore si è fatto largo però un nome nuovo.

Napoli su Mavropanos

Fra gli obiettivi di mercato del Napoli per la difesa si sono alzate le quotazioni di Kostantinos Mavropanos, centrale greco classe 1997 in forza allo Stoccarda. Il gigante alto 195 cm, con un passato nell’Arsenal, è un difensore abile nel gioco aereo, molto forte fisicamente, ma non per questo lento e poco mobile.

Caratteristiche che a Napoli fanno tornare in mente Kostas Manolas, calciatore di livello, ma che forse in azzurro ha reso meno di quanto ci si aspettasse. I tifosi si augurano che l’eventuale avventura di Mavropanos possa essere diversa. Il costo è di circa 25 milioni di euro.