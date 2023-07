Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia in Premier League: arriva la proposta indecente

CalcioWeb

Serie A versione supermarket per le grandi potenze economiche dall’estero. Il denominatore comune è l’Arabia Saudita. Se non è direttamente la Saudi League a reclamare i talenti del massimo campionato italiano, ci pensano le squadre con una proprietà mediorientale. Dopo l’affare Tonali con il Milan, il Newcastle ha messo gli occhi su un altro grande protagonista della scorsa stagione della Serie A: uno degli eroi dello scudetto del Napoli.

‘Magpies’ su Kvaratskhelia

Secondo i media arabi il Newcastle avrebbe messo nel mirino Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano del Napoli, autentico fattore nella cavalcata scudetto dei ragazzi di Spalletti nella passata stagione. Dopo Kim in direzione Bayen Monaco e Zielinski proprio in Arabia Saudita, il Napoli non vorrebbe cedere un’altra delle sue colonne portanti, ma le cifre di cui si mormora farebbero vacillare chiunque. I ‘Magpies’ sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 95 milioni di euro. E potrebbe essere solo l’offerta di partenza…