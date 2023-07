Calciomercato, inserimento a sorpresa: il Napoli prova lo ‘sgambetto’ alla Juventus

CalcioWeb

Tanti nomi, tante trattative in Serie A. Il calciomercato estivo entra sempre più nel vivo e le big si preparano a chiudere affari importanti in entrata ed uscita. Il Napoli è reduce dalla splendida vittoria del terzo scudetto della sua storia e l’arrivo in panchina dell’allenatore Rudi Garcia è il principale punto interrogativo. L’ex Roma è considerato un ottimo tecnico, ma dovrà essere valutato l’inserimento in una squadra già forte.

Una squadra chiamata alla reazione è la Juventus. L’ultima stagione dei bianconeri è stata molto negativa e in parte condizionata dai problemi fuori dal campo. L’arrivo di Giuntoli rappresenta una garanzia e l’ex Napoli è già in contatto per costruire una squadra forte.

Il Napoli tenta lo sgambetto alla Juventus

La Juventus ha piazzato il colpo Weah, il Napoli è pronto a concretizzare la cessione di Kim. Proprio gli azzurri sono alla ricerca di un sostituto all’altezza del difensore e nelle ultime ore si è registrato l’inserimento per un pupillo della Juventus e proprio di Giuntoli: Kostantinos Mavropanos. Il greco è nella lista dei bianconeri, ma il Napoli ha già messo sul piatto 20 milioni di euro.

Konstantinos Mavropanos è calciatore greco dello Stoccarda. Si tratta di un difensore centrale classe 1997 in grado di giocare sia a destra che a sinistra. E’ un calciatore molto forte fisicamente, abile nell’uno contro uno e nel gioco aereo. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di PAS Giannina, Arsenal, Norimberga e adesso Stoccarda.