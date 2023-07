Calciomercato, offerte in Italia e all’estero per il portiere Mattia Guarnieri

CalcioWeb

Il calciomercato entra nella prima fase importante e le società iniziano a muoversi con l’intenzione di costruire squadre all’altezza per la stagione 2023/2024. E’ previsto anche un valzer di portieri ed un estremo difensore in grado di fare la differenza è Mattia Guarnieri, ex Palermo.

E’ cresciuto nel club rosanero, poi le esperienze con Fondi, Fasano, Casarano, Cerarignola e Muravera. Poi l’avventura all’estero all’OTP United, una squadra del campionato finlandese. Il rapporto si è interrotto a causa di problemi economici del club.

Secondo notizie dalla nostra redazione Mattia Guarnieri è seguito da squadre in Italia e all’estero e un accordo entro le prossime settimane è molto probabile. Il nome dell’ex portiere rosanero è stato accostato a club come Andria e Messina. Nelle scorse settimane è andato in scena anche un colloquio a San Marino con un club di massima categoria e con un altro in Lussemburgo. Il profilo del classe 2000 è seguito da diversi club tra Serie C e Serie D italiana e sono in corso valutazioni per rilanciarsi dalla prossima stagione.