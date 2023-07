Calciomercato, le ultime: il portiere Desplanches in Serie A e tris del Cagliari

CalcioWeb

Le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi sul fronte del calciomercato con il chiaro obiettivo di costruire squadre all’altezza per i nastri di partenza della prossima stagione. Non solo le big, anche le medie e le piccole sono attivissime in entrata e uscita.

In particolar modo una squadra chiamata a diverse novità è il Cagliari, reduce dalla bellissima promozione nel campionato di Serie A con Ranieri in panchina. Il club rossoblu è stato protagonista di una seconda parte di stagione da stropicciarsi gli occhi e l’apoteosi è stata raggiunta in finale di playoff contro il Bari.

Le ultime trattative di calciomercato

TRIS CAGLIARI – Tris di innesti in casa Cagliari, tutti dalla Sampdoria. Le richieste di Ranieri sono chiare per garantire qualità ed esperienza alla squadra. Trattative avviate per il terzino sinistro Tommaso Augello e per l’attaccante Manolo Gabbiadini. Nelle ultime ore inserimento anche per Bartosz Bereszynski, reduce dall’esperienza di sei mesi al Napoli.

DESPLANCHES – Il portiere Sebastiano Desplanches è stato il miglior estremo difensore Under 20 ed è considerato uno dei più forti in prospettiva. Attualmente gioca al Vicenza, ma il definitivo salto di qualità è inevitabile. Si è registrato un contatto con il Palermo, ma il futuro del portierino dovrebbe essere subito in Serie A. Continuano i contatti con il Bologna. La valutazione è di due milioni, l’offerta è inferiore ma un rilancio potrebbe spingere le parti all’accordo.