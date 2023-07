Calciomercato Roma, un top club su Dybala: la notizia arriva dalla… Formula 1

CalcioWeb

Il calciomercato va veloce e non si ferma mai. Un po’ come le monoposto di Formula 1. Non è un caso allo se dalla pista di Silverstone arriva un’improvvisa novità di mercato. A lanciarla addirittura Thiago Silva, ex difensore del Milan, attualmente al Chelsea, che ha parlato dei rumor di mercato riguardanti Paulo Dybala.

Dybala in orbita Chelsea

Non è un mistero che il Chelsea abbia sondato il terreno per arrivare a Paulo Dybala. Il campione argentino non giocherà la Champions League per il secondo anno di fila e seppur sia contento della sua esperienza alla Roma, sarà difficile vederlo ancora lontano da trofei e grandi obiettivi personali.

È vero, il Chelsea è fuori dall’Europa, ma sta allestendo una squadra importante a suon di milioni e avrebbe individuato in Dybala uno dei rinforzi per il reparto offensivo. La clausola da 12 milioni presente nel contratto dell’argentino sarebbe una formalità.

Sull’argomento si è espresso Thiago Silva che ai microfoni di “Sky Sport” ha dichiarato: “ho visto Dybala nel paddock. Mi ha fatto piacere vederlo. Ci sono delle notizie che forse viene al Chelsea. Se viene? Non lo so. Gliel’ho chiesto, ma non me l’ha voluto dire. Mi piacerebbe vederlo al Chelsea, è un fuoriclasse, aiuterà tantissimo se dovesse arrivare“.