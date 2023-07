Calciomercato Roma, definito un doppio innesto per Mourinho

CalcioWeb

La Roma è sicuramente una delle squadre più attive sul fronte calciomercato con il chiaro obiettivo di costruire una squadra in grado di lottare in Europa e Serie A. L’ultima stagione è stata condizionata dai problemi di organico e la dirigenza ha deciso di correre ai ripari.

Diego Llorente torna in giallorosso. Accordo totale con il Leeds e scambio di documenti già effettuato. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro al 50% delle presenze. Con il Leeds accordo anche per Kristensen, il terzino arriverà in prestito in giallorosso.

Rasmus Nissen Kristensen è un calciatore danese classe 1997, difensore del Leeds Utd e della nazionale danese. E’ un terzino destro in grado di giocare anche in posizione leggermente avanzata. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Midtjylland, Ajax e Salisburgo.