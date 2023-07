Calciomercato Roma, proposto un nome interessante per il ruolo di prima punta

CalcioWeb

La Roma ha sistemato difesa e centrocampo, il prossimo obiettivo sarà quello di regalare all’allenatore Mourinho un attaccante all’altezza. I giallorossi si preparano per l’inizio della prossima stagione con l’obiettivo di mettersi in mostra in campionato e Europa. Lo Special One ha rispedito al mittente tutte le offerte e ha ricevuto le garanzie dalla Roma sulle strategie di calciomercato.

I giallorossi sono alla ricerca della spalla di Dybala, considerando anche l’infortunio di Abraham e le difficoltà in fase realizzativa di Belotti e Solbakken. I nomi in cima alla lista sono quelli di Scamacca, Taremi e Morata, sono in corso valutazioni da parte della Roma. Nelle ultime ore è stato proposto anche un altro profilo interessante, giovane e con ampi margini di miglioramento. Il nome è quello di Hugo Ekitike.

Chi è Hugo Ekitike

Hugo Ekitike è un calciatore francese classe 2002 del Psg. E’ una prima punta con capacità di giocare anche in zona esterna ed è di origini camerunesi da parte di madre. La prima vera esperienza è stata con la maglia del Vejle, poi la stagione positiva allo Stade Reims.

Nel 2022 viene acquistato dal Psg per 28 milioni di euro. E’ stato proposto alla Roma in prestito secco e sono in corso valutazioni dal club giallorosso.