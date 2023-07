Calciomercato Roma, trattativa lampo e quarto regalo per Mourinho

CalcioWeb

E’ una Roma sempre più scatenata sul fronte calciomercato e si prepara a chiudere due colpi importantissimi da regalare all’allenatore José Mourinho. L’ultima stagione del club giallorosso è stata molto altalenante e la dirigenza è in contatto per accontentare l’allenatore portoghese in ogni richiesta.

La Roma ha già chiuso colpi importanti: il difensore Ndicka, l’esterno Kristensen e il centrocampista Aouar. In più è stato formalizzato anche il ritorno del difensore Llorente. Il prossimo obiettivo è l’arrivo di un attaccante e nelle ultime ore si è registrato uno scatto importante. Dopo il sondaggio per Scamacca, i giallorossi hanno deciso di avviare i contatti per Alvaro Morata.

Trattativa lampo, la Roma pronta a chiudere un altro colpo

Nelle ultime ore è andata in scena una trattativa lampo e l’accordo è più vicino. Il riferimento è a Renato Sanches del Psg, un calciatore in grado di spostare gli equilibri in Serie A per fisicità e qualità. Secondo le ultime notizie il club francese ha iniziato ad aprire alla formula del prestito e la fumata bianca è vicinissima.

Renato Sanches è un calciatore portoghese classe 1997. Paragonato a Seedorf, è in grado di ricoprire più ruoli del centrocampo. E’ un calciatore forte fisicamente, abile palla al piede e con buon tiro dalla distanza. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Benfica, Bayern Monaco, Swansea, Lilla e Psg.