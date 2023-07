Calciomercato Roma, 2 regali per Mourinho: in arrivo bomber e mediano

CalcioWeb

Se il Milan è la squadra regina del mercato della Serie A, la Roma ne è la principessa. I giallorossi hanno messo a segno diversi colpi, muovendosi in maniera molto interessante tanto sul mercato degli svincolati, quanto sul fronte entrate-uscite. La squadra di mercato giallorossa è a lavoro per consegnare a Mourinho una squadra di alto livello, che possa puntare a un piazzamento Champions League e, perchè no, rischiare di far saltare i piani delle favorite per lo Scudetto come fece il Napoli nella passata stagione.

Due i tasselli che mancano per completare il puzzle. Mourinho ha richiesto un attaccante che possa tamponare l’assenza per infortunio di Abraham e un centrocampista che abbini qualità e quantità per completare una mediana.

Il ritorno di Scamacca

In attacco, non è un segreto, il primo nome sulla lista di Thiago Pinto è quello di Gianluca Scamacca. Passato per le giovanili della Roma, l’attaccante, già nel giro della Nazionale Italiana, si era imposto prima al Genoa e poi al Sassuolo, per poi tentare la fortuna al West Ham. L’esperienza in Inghilterra non è stata delle migliori, la voglia di riscatto è grande e Scamacca, di ritorno nella Capitale, potrebbe trovare la dimensione più congeniale al suo gioco. Il West Ham ha aperto al prestito, formula che può facilitare la trattativa.

Renato Sanches più vicino

Per il centrocampo si avvicina sempre più l’arrivo di Renato Sanches. Il portoghese, l’anno scorso accostato al Milan, sembra destinato all’arrivo in Serie A con un anno di ritardo. L’avventura al PSG è stata piuttosto negativa fra problemi fisici e un feeling mai sbocciato. Possibile l’arrivo in prestito con diritto di riscatto da esercitare per una cifra inferiore ai 10 milioni. Una parte dell’ingaggio potrebbe essere pagata dal PSG.