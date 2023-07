Calciomercato: Rugani, Miretti e Gabbia cambiano maglia in Serie A

CalcioWeb

Un’altra giornata di ‘passione’ nel campionato di Serie A e all’estero e tre calciatori del massimo torneo italiano sono pronti a cambiare maglia già da questa sessione di calciomercato. Si entra sempre più nel vivo delle trattative e la situazione delle squadre è sempre più calda. Si preannuncia una bellissima bagarre per la vittoria dello scudetto con il Napoli in prima linea.

Subito dietro le milanesi Inter e Milan, attivissime in entrata e in uscita. Ore caldissime anche in casa Juventus dopo l’ufficialità dell’arrivo di Giuntoli. Pronte ad una stagione da grande protagonista anche Lazio, Roma e Atalanta. Poi grande bagarre per le posizioni di Europa, Conference e salvezza.

Calciomercato, le ultime trattative

RUGANI – Dopo tanti anni è destinato ad interrompersi il rapporto tra la Juventus e Daniele Rugani. Il difensore non è mai riuscito ad ‘esplodere’ definitivamente ed è destinato a cambiare maglia a titolo definitivo. Le ultime esperienze sono state con le maglie di Rennes e Cagliari, adesso il ritorno in bianconero ma solo di passaggio. Secondo le ultime notizie è in corso una trattativa per il passaggio alla Lazio su richiesta dell’allenatore Maurizio Sarri.

MIRETTI – Un altro juventino è con la valigia in mano, questa volta solo in prestito per maturare esperienza. Si tratta del centrocampista Fabio Miretti, grande talento ma con necessità di giocare titolare. E’ stata avviata una trattativa per il trasferimento in prestito alla Salernitana.

GABBIA – Sempre la Salernitana ha messo nel mirino Matteo Gabbia, difensore del Milan destinato ad una stagione da titolare in un’altra squadra del campionato di Serie A. Il 23enne è pronto alla definitiva consacrazione e potrebbe trovarsi a disposizione di Paulo Sousa. Sul calciatore si è registrato anche il sondaggio del Lecce.