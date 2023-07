Calciomercato Sampdoria: Pirlo chiede due calciatori della Juventus

CalcioWeb

La Sampdoria è sempre più scatenata sul fronte calciomercato con il chiaro obiettivo di costruire una squadra in grado di lottare subito per la promozione nel massimo campionato italiano. Il club blucerchiato è reduce dall’amara retrocessione in Serie B e l’ultima stagione è stata nettamente condizionata dalle vicende societarie. Adesso è arrivata la svolta e la prima mossa è stata considerata di alto livello.

La dirigenza ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, un allenatore in grado di dimostrare finalmente tutto il valore. Le prime esperienze da allenatore sulla panchina della Juventus e in Turchia non sono state completamente negative e la stagione in blucerchiato si preannuncia della definitiva consacreazione.

Il calciomercato della Sampdoria

La Sampdoria è una squadra attivissima sul fronte calciomercato. Il primo colpo è stato il ritorno in Italia di Fabio Borini, pupillo di Andrea Pirlo e protagonista di una stagione di alto livello dal punto di vista realizzativo. I blucerchiati sono alla ricerca del giusto mix tra giovani ed esperti ed è stata avviata una doppia trattativa con la Juventus. Nel mirino sono finiti Gianluca Frabotta ed Enzo Barrenechea.

Il primo è un esterno sinistro classe 1999, in grado di disimpegnarsi bene in fase difensiva e offensiva. E’ un calciatore di spinta, in grado di giocare in tutti i moduli. Nel corso della carriera ha maturato buone esperienze con le maglie di Renate, Pordenone, Juventus U23, Verona, Lecce e Frosinone. Il secondo è un grande talento argentino classe 2001. E’ un centrocampista centrale, in grado di giocare anche in posizione leggermente avanzata. E’ bravo dal punto di vista tecnico ed è già nel giro della prima squadra.