Calciomercato, la Sampdoria svela il futuro di Quagliarella

E’ finita l’avventura di Fabio Quagliarella con la maglia della Sampdoria. L’ultima stagione dell’attaccante è stata molto deludente, dal punto di vista personale e di squadra, condizionata dai problemi fisici e dalla retrocessione nel campionato di Serie B.

Il club blucerchiato ha deciso di non rinnovare il contratto con il calciatore, in scadenza. “Dicendo “grazie” tu crei amore. Un amore – il nostro – che non finirà mai. Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare. Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi”.

Il futuro di Fabio Quagliarella è sempre più in bilico. Il desiderio di riportare il club in Serie A non si è realizzato e adesso potrebbe pensare di ritirarsi dal calcio giocato e gettare le basi per un nuovo ruolo nel mondo del calcio.