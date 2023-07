Calciomercato, scambio Juventus-Barcellona con conguaglio: l’affare decolla

CalcioWeb

Juventus e Barcellona sono in trattativa sul fronte calciomercato per definire uno scambio interessante con conguaglio a favore del club bianconero. Il club italiano è chiamato a riscattare l’ultima deludente stagione, gli spagnoli sono reduci dalla vittoria della Liga e l’intenzione è quella di confermarsi almeno in campionato.

La sessione estiva continua a regalare sorprese e l’ultima riguarda la trattativa di scambio tra bianconeri e blaugrana. Il tecnico Massimiliano Allegri è alla ricerca di rinforzi per il 3-5-2 e due calciatori non sembrano rientrare più nei piani: il riferimento è a Vlahovic e Chiesa. Le richieste del livornese in attacco sono chiare e tutti gli indizi portano alla coppia Lukuku-Morata.

Lo scambio Barcellona-Juventus

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista da affiancare a Rabiot, in attesa della decisione sul ruolo di regista. Il desiderio di Massimiliano Allegri porta all’ex Milan Kessie, in uscita dal Barcellona. L’ultima stagione del centrocampista non è stata positiva ed i blaugrana sono disposti a cederlo. E’ stata avviata una trattativa per uno scambio con Federico Chiesa, condizionato dal modulo di Allegri e chiamato a rilanciarsi.

La trattativa stuzzica molto anche i calciatori e i club sono in contatto per valutare tutti gli aspetti economici. Ovviamente si sta studiando anche il conguaglio economico da versare al club bianconero. La valutazione di Kessie è di almeno 30 milioni di euro, quella di Chiesa si aggira sui 70.