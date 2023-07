Calciomercato, scambio Napoli-Fiorentina: in due pronti a cambiare maglia

CalcioWeb

Il calciomercato del Napoli non è ancora del tutto decollato. La sessione estiva del club azzurro si è aperta con la pesante cessione del difensore Kim e il presidente De Laurentiis continua la ricerca ad un calciatore all’altezza. Nel frattempo sono stati avviati i contatti con la Fiorentina per definire uno scambio a centrocampo.

L’obiettivo principale per la mediana di Rudi Garcia porta a Gaetano Castrovilli. Si tratta di un centrocampista classe 1997 in grado di disimpegnarsi in diverse posizioni del centrocampo e anche in zona leggermente avanzata. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Bari e Cremonese.

Per la Fiorentina è considerato un punto di riferimento e la cifra per il cartellino è molto alta. Per questo motivo nella trattativa potrebbe rientrare il cartellino di Diego Demme, calciatore sempre prezioso quando chiamato in causa. E’ un centrocampista centrale classe 1991, considerato di ottima personalità e in grado di occupare tante zone del campo. Le prime esperienze della carriera sono state con Arminia Bielefeld e Paderborn, poi il Lipsia.