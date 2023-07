Calciomercato, le ultime: Schelotto in Serie D, Menez cambia maglia e pazza idea Handanovic

CalcioWeb

Giornata clamorosa sul fronte calciomercato in Serie A. La notizia del giorno riguarda sicuramente la rottura tra Lukaku e l’Inter: il belga è in trattativa con la Juventus e l’atteggiamento dell’attaccante ha fatto infuriare i nerazzurri. Marotta ha deciso di interrompere la trattativa e sono in corso valutazioni per un’alternativa all’altezza.

Continuano a muoversi anche le altre squadre del massimo torneo italiano ed il weekend si preannuncia sempre più scoppiattante. Le big non si fermano e anche le medie e le piccole sono in contatto per accontentare le richieste degli allenatori.

Calciomercato, le trattative del giorno

SCHELOTTO – L’ex Atalanta, Chievo e Inter torna in Italia, nel campionato di Serie D. Il calciatore argentino naturalizzato italiano è pronto ad iniziare una nuova avventura a sorpresa: è fatta per il trasferimento al Barletta. Il classe 1989 è reduce dall’esperienza al Dep. Morón e in Italia ha indossato anche le maglie di Cesena, Catania, Sassuolo e Parma.

MENEZ – L’ex Reggina Jeremy Menez si prepara per una nuova esperienza nel campionato di Serie B. E’ ai dettagli, infatti, la trattativa per il passaggio dell’ex Milan al Bari, reduce dalla delusione per la mancata promozione in Serie A. La trattativa è nella fase finale e la firma è vicinissima.

HANDANOVIC – Il portiere è reduce dalla delusione dell’addio all’Inter. L’estremo difensore è in contatto per una nuova esperienza ed è spuntata la pista che porta alla Lazio. Lo sloveno potrebbe giocarsi il posto con Provedel.