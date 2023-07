Calciomercato Serie A: Petagna, D’Ambrosio e Rebic pronti per una nuova avventura

CalcioWeb

E’ nella fase finale un’altra settimana di calciomercato. Le squadre di Serie A continuano la preparazione in attesa dell’inizio del massimo torneo italiano e le dirigenze sono concentrate sul fronte trattative. La vera regina della sessione estiva è sicuramente il Milan, in grado di rivoluzionare la squadra con colpi importanti tra centrocampo e attacco.

In attesa di chiudere nuovi colpi l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri. In fase di evoluzione il mercato della Lazio e la Roma si prepara a regalare altri due tasselli all’allenatore Mourinho, un centrocampista e un attaccante. Attivissime anche le squadre in lotta per la retrocessione.

Calciomercato, le ultime trattative

PETAGNA – L’attaccante Lapadula è reduce da un problema alla caviglia e rischia un lungo stop. Il Cagliari si è messo alla ricerca di un attaccante all’altezza e tutti gli indizi portano ad Andrea Petagna del Monza. L’ex Atalanta potrebbe cambiare maglia per giocare con continuità e la pista Cagliari inizia a diventare sempre più calda. Proprio il Monza è scatenato: visite per Kyriakopoulos e tentativo per l’attaccante Antunovic dell’Hajduk Spalato.

D’AMBROSIO – Si preannuncia un colpo di scena sul futuro Danilo D’Ambrosio. Sembrava fatta per il passaggio dell’ex Inter alla Lazio, ma la trattativa si è bloccata. Nelle ultime ore si è registrato l’inserimento del Genoa, alla ricerca di un calciatore di esperienza per la fascia. La squadra di Gilardino è scatenata, dopo l’arrivo di un attaccante del calibro di Retegui.

LE ALTRE TRATTATIVE – Un’altra cessione in casa Milan: è stato definito il passaggio di Rebic al Besiktas. Manolo Gabbiadini è pronto al trasferimento all’Al Nasr di Dubai.