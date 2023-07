Calciomercato Serie A, le trattative: sondaggio per Arthur e sorpresa Pereyra

CalcioWeb

Giornata importante sul fronte calciomercato in Serie A. Le trattative entrano sempre più nel vivo e le prossime due settimane si preannunciano decisive per definire le ultime operazioni. Particolarmente attive le milanesi, alla ricerca di calciatori all’altezza dopo le ultime cessioni.

Si preannuncia una lotta bellissima per lo scudetto con il Napoli ancora favorito. In corsa anche la Juventus di Massimiliano Allegri, senza dimenticare Lazio e Roma. Poi la solita bagarre per le posizione di Europa, Conference League e per evitare le retrocessione.

Calciomercato, le trattative

ARTHUR – La Juventus ha deciso di mettere fuori rosa quattro calciatori. Il centrocampista Arthur non rientra più nei piani del tecnico Massimiliano Allegri ed è stato messo sul mercato. Nella giornata di ieri è andato in scena un sondaggio della Fiorentina, alla ricerca di un centrocampista da regalare a Vincenzo Italiano. Da valutare l’aspetto economico.

PEREYRA – Si preannuncia una destinazione a sorpresa per l’ex Udinese Pereyra. Secondo quanto riporta la stampa estera il calciatore argentino avrebbe accettato il corteggiamento del Besiktas. Occasione mancata per i club del campionato di Serie A.

SCAMBIO EMPOLI-SPEZIA – Empoli e Spezia sono in contatto per definire uno scambio interessante. Pronti a cambiare maglia Filippo Bandinelli e Emmanuel Gyasi.