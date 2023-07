Calciomercato, sorprese Papastathopoulos e Umtiti in Italia

CalcioWeb

La settimana di calciomercato in Serie A si è chiusa con il botto e in particolar modo si sono registrate due trattative interessanti. Le squadre del massimo torneo italiano sono pronte a tornare in campo per preparare al meglio la prossima stagione con l’obiettivo di costruire squadre all’altezza.

E’ destinato al ritorno in Serie A Sokratis Papastathopoulos, vecchia conoscenza del calcio italiano per il passato con le maglie di Milan e Genoa. Un’altra trattativa riguarda il probabile ritorno in Italia del difensore Umtiti.

Il futuro di Papastathopoulos e Umtiti

Sokratis Papastathopoulos è un difensore greco, attualmente svincolato. E’ un difensore centrale in grado di giocare anche in posizione esterna. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di AEK Atene, Milan, Genoa, Werder Brema, Dortmund, Arsenal e Olympiakos. E’ andato in scena un incontro per il passaggio al Frosinone di Di Francesco.

L’ultima stagione di Samuel Umtiti con la maglia del Lecce è stata molto importante e il calciatore ex Barcellona si è rilanciato. E’ un difensore centrale e potrebbe presto tornare in Italia, al Monza di Palladino.