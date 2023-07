Calciomercato: Tatarusanu, Joao Pedro e Defrel firmano in Serie A

CalcioWeb

Il calciomercato continua a regalare sorprese, in Italia e all’estero. La sessione estiva entra sempre più nel vivo e i club del campionato di Serie A si preparano a chiudere colpi importanti e regalare squadre il più possibile complete ai nastri di partenza. La squadra da battere è ancora in Napoli, chiamato a confermarsi dopo la vittoria dell’ultimo scudetto. Il punto interrogativo più grande riguarda il cambio di allenatore con l’arrivo di Rudi Garcia al posto di Spalletti.

Milan e Inter sono attivissime in entrata e uscita con il chiaro obiettivo di accorciare le distanze dal club azzurro. Tra le favorite anche la Juventus di Massimiliano Allegri, senza dimenticare ovviamente Lazio, Roma e Atalanta. Infine la bagarre per gli altri posti in Europa e per evitare la retrocessione.

Calciomercato, le ultime trattative

TATARUSANU – Il portiere si è svincolato dal Milan ed è in contatto con altri club del campionato di Serie A. La squadra il pole per assicurarsi le prestazioni del rumeno è il Cagliari, fresco di promozione in Serie A. Sondaggi anche di Empoli e Lecce.

JOAO PEDRO – Come anticipato quasi due mesi fa dalla nostra redazione è il Torino la squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni di Joao Pedro. Il calciatore brasiliano naturalizzato italiano è in uscita dal Fenerbahce e la trattativa con il club granata è in stato avanzato. L’ex Cagliari è un vecchio pupillo del presidente Cairo.

DEFREL – Le ultime stagioni di Gregoire Defrel non sono state di certo entusiasmanti. L’ex Roma è ancora in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A ed è alla ricerca di un nuovo progetto. L’attaccante è in scadenza nel 2024 con il Sassuolo ed è ad un passo dal neo-promosso Frosinone. E’ una chiara richiesta del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco, alla ricerca di calciatori affidabili per rilanciarsi dopo le ultime deludenti esperienze.