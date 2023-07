Calciomercato, le ultime: trattative in Italia per McKennie, Gervinho e Torreira

CalcioWeb

E’ andata in scena un’altra giornata importissima sul fronte calciomercato in Serie A e le ultime trattative non sono passate inosservate. La notizia del giorno riguarda il futuro di Alvaro Morata, lo spagnolo sembrava ad un passo dalla Roma ma nelle ultime ore si è registrato l’inserimento dell’Inter. L’accordo con l’Atletico non è stato ancora raggiunto ma il calciatore ha aperto al passaggio in nerazzurro.

Cuadrado è arrivato a Milano per le visite mediche e la firma con l’Inter. La Juventus continua a spingere per Romelu Lukaku, i bianconeri hanno già messo sul piatto i 40 milioni al Chelsea e anche con il calciatore la situazione è in uno stato avanzato. Krzysztof Piatek è un nuovo calciatore dell’Istanbul Basaksehir. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso i canali social del club turco.

Le altre trattative

TORREIRA – Messaggio social sul futuro di Lucas Torreira. Il calciatore ha pubblicato un indizio importante: volo con bandiera italiana. La destinazione potrebbe essere quella della Lazio di Maurizio Sarri ma la trattativa non è stata ancora definita.

MCKENNIE – La Juventus continua le trattative per i calciatori in esubero. Trattativa in corso per il centrocampista McKennie, nel mirino dell’Atalanta. Il futuro del calciatore potrebbe essere ancora in Serie A.

GERVINHO – Voce a sorpresa sul futuro di Gervinho. L’ivoriano è reduce dall’esperienza all’Arīs Salonicco, adesso potrebbe tornare in Italia, al Trapani nel campionato di Serie D.