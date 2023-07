Calciomercato, dal valzer in Serie A alle nuove squadre di Vidal e Medel

CalcioWeb

Giornata importantissima sul fronte calciomercato in Serie A. Nelle ultime ore è stato definito il passaggio di Milinkovic-Savic all’Al Hilal, beffata la Juventus di Massimiliano Allegri. La trattativa è stata definita nella serata di martedì per 40 milioni di euro alla Lazio e un triennale da 20 milioni a stagione al calciatore. E’ già andato in scena lo scambio di documenti e le visite mediche sono state già fissate.

Lionel Messi è arrivato in Florida dove, tra qualche giorno, debutterà con la sua nuova squadra, l’Inter Miami. La presentazione ufficiale è prevista per domenica prossima, 16 luglio, in bella compagnia di Sergio Busquet e Jordi Alba, ex compagni di squadra di Messi al Barcellona, e del nuovo allenatore Gerardo ‘Tata’ Martino.

Le altre trattative

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, Arturo Vidal avrebbe rescisso il contratto con il Flamengo per firmare il nuovo contratto con l’Atletico Paranaense. Il Vasco da Gama ha ufficializzato l’ingaggio di Gary Medel: il calciatore cileno sbarca in Brasile a parametro zero dopo l’esperienza al Bologna.

Valzer di attaccanti in Serie A. Il belga Lukaku ha deciso in comune accordo con il Chelsea di non presentarsi al raduno e l’Inter prepara una nuova offerta. Inserimento della Juventus per Scamacca, già nel mirino di Roma e Milan.