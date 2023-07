Calendario Serie A, le giornate della stagione 2023/2024: inizio con il botto

CalcioWeb

E’ andato in scena il sorteggio del calendario per la stagione di Serie A 2023/2024. Si parte il 19 agosto, ultima giornata il 26 maggio. Gli unici stop presenti saranno in coincidenza con le gare della Nazionale: il 10 settembre 2023, il 15 ottobre 2023, il 19 novembre 2023 e il 24 marzo 2024.

Questo vuol dire che si giocherà anche il 23 e il 30 dicembre, così come il 6 gennaio: dunque niente pausa natalizia. Il 4 e 5 gennaio si giocherà la Final Four di Supercoppa Italia a Gedda che vedrà impegnate Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. Il calendario prevede anche un solo turno infrasettimanale: il 27 settembre 2023.

I criteri

Non saranno possibili partite tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, nella 1ª, nella 2ª, nella 38ª giornata, nel turno infrasettimanale e nella giornata che lo precede. Stesso dicasi per i derby di Roma, Milano e Torino e quelli toscani e campani. Analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale.

I derby dovranno svolgersi in giornate differenti

Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non potranno scontrarsi tra loro né con le Società partecipanti alla UEFA Europa League e le Società partecipanti alla UEFA Europa Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni UEFA (25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornate)

Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone

Nel caso in cui ci siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

È prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Lazio-Roma, Milan-Inter, Jventus-Torino, Napoli-Salernitana, Empoli-Fiorentina

In tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

LA 1ª GIORNATA

BOLOGNA-MILAN

EMPOLI-VERONA

FROSINONE-NAPOLI

INTER-MONZA

ROMA-SALERNITANA

SASSUOLO-ATALANTA

TORINO-CAGLIARI

GENOA-FIORENTINA

UDINESE-JUVENTUS

LECCE-LAZIO

In alto la GALLERY con tutte le giornate