Calendario Serie B, tutte le giornate della stagione 2023/2024: c’è una X

E’ andato in scena il sorteggio del calendario di Serie B e si preannuncia grande spettacolo con tante squadre in grado di puntare al salto di qualità. Location dell’evento, l’affascinante Villa Olmo a Como che si affaccia sullo splendido Lago di Como, alle pendici delle Alpi. Il parco si estende per quasi cinque ettari, comprendendo 780 alberi tra cui alcuni esemplari dichiarati monumentali e altri piantati addirittura tra il 1600 e il 1700.

La costruzione, ad opera dell’architetto Simone Cantoni, è sviluppata su due piani e ha ospitato nel corso della storia numerosi personaggi di rilievo, come per esempio la famiglia imperiale austriaca e l’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi. Nel sorteggio presente la X dopo l’esclusione della Reggina per la mancata iscrizione.

I criteri

la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico);

la compilazione delle prime giornate del calendario tiene conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco;

una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri;

per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere l’alternativa migliore;

negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2022/2023 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie BKT 2023/2024;

relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2022/2023 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2023/2024.

1ª GIORNATA

BARI-PALERMO

CITTADELLA-REGGIANA

COSENZA-ASCOLI

CREMONESE-CATANZARO

PARMA-FERALPISALO’

PISA-LECCO

SUDTIROL-SPEZIA

TERNANA-SAMPDORIA

VENEZIA-COMO

X-MODENA

