Caso Leao, lo Sporting riceve 19 milioni dal Lille ma ne chiede 45: la situazione

Nelle scorse settimane, quando ancora il duo Maldini-Massara si occupava della rosa del Milan e Rafael Leao non aveva rinnovato il suo contratto con i rossoneri, una delle grane da risolver relative alla firma era legata alla ‘multa’ per il trasferimento del fenomeno portoghese dallo Sporting al Lille.

La storia

L’episodio contestato risale al 2018. Dopo un’aggressione subita da parte dei tifosi nel centro sportivo dello Sporting, Leao ha deciso di accordarsi con il Lille in maniera gratuita. Il Tas ha condannato i francesi a pagare una somma di denaro per il trasferimento. Il calciatore è stato esentato dal pagamento.

La battaglia giudiziaria

Secondo quanto si legge nel comunicato stampa del club, lo Sporting ha ottenuto dal Lille i 19 milioni definiti dal Tas come risarcimento per quanto accaduto. Questione finita? Neanche per sogno. I portoghesi, infatti, stando a quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, sono pronti a continuare la propria battaglia legale per ottenere un risarcimento superiore, 45 milioni.

“Lo Sporting ha ricevuto dal Lille un compenso pari a 19.670.443,70 euro. – si legge nel comunicato – Il trasferimento è stato effettuato spontaneamente per azione unilaterale del club francese, senza alcun accordo preventivo con lo Sporting, che però continua a chiedere al Lilla il pagamento di un risarcimento dell’importo minimo di 45.292.516,00 euro, nell’ambito della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro“.