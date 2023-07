Celta Vigo, shock Santi Mina: pesante condanna per abusi sessuali

CalcioWeb

Una notizia shock sconvolge la Liga Spagnola. Santi Mina, attaccante del Celta Vigo, è stato condannato a 4 anni di carcere per abusi sessuali. A nulla è valso il ricorso dell’attaccante 27enne che era stato accusato di aver abusato sessualmente una donna in un camper ad Almeria nel 2017. Secondo quanto riportato da “Relevo”, Mina ha visto confermata la sua condanna a 4 anni ed è stato costretto a pagare alla vittima 25.000 euro di danni.

Il ricorso del giocatore era basato su alcune incoerenze nella testimonianza della vittima, ma è stato respinto poichè tali contraddizioni sono state giudicate ‘irrilevanti’. La difesa aveva fatto appello anche giudicando ‘false’ le motivazioni della vittima che, secondo gli avvocati del giocatore, aveva lo scopo di ottenere dei soldi dal processo. In realtà la vittima non aveva chiesto alcun risarcimento. Santi Mina, tornato al Celta Vigo dal prestito in Arabia Saudita all’Al Shabab, ha ancora un anno di contratto con il club spagnolo ma, in seguito alla condanna, la sua carriera potrebbe subire un brusco stop.