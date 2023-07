Chi è Manuele Ilari: il nuovo proprietario della Reggina

CalcioWeb

La Reggina calcio cambia ufficialmente proprietario: il successore di Felice Saladini è Manuele Ilari. Il passaggio di consegne è appena avvenuto in uno studio notarile romano. L’imprenditore capitolino è socio di una rete di sale cinematografiche. Aveva già provato ad entrare nel mondo del calcio tentando di acquistare il Catania in Serie D nel 2022, l’Alessandria e il Messina in Serie C pochi mesi fa, ma non ci era riuscito. Adesso ha la Reggina. Advisor legale dell’acquirente è stato l’Avv. Gioacchino Amato.

Felice Saladini, come si legge sul sito del club, ha dichiarato: “abbiamo fatto la scelta migliore per il futuro del Club. Continueremo a lavorare affinché venga riconosciuta alla Reggina l’ammissione al prossimo campionato di serie B, un diritto che abbiamo ottenuto sul campo e anche con il rigoroso rispetto delle leggi dello Stato”.

Le parole del neo proprietario Manuele Ilari, sempre dal sito ufficiale: “ringrazio Saladini e Ferraro per l’opera di risanamento del Club che hanno portato avanti nell’ultimo anno. Prendo il testimone per proseguire il percorso di evoluzione e sviluppo di uno dei club più appassionanti del Sud Italia. Ringrazio anche Guild Capital Partners, con la quale continueremo a lavorare per un riassetto societario solido per il futuro della Reggina”.